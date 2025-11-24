Por Agencias y Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, obtuvo sentencia condenatoria en contra de cuatro personas por su responsabilidad en los ilícitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el comunicado 772, de la FGR, en 2012 Leonardo “S”, José “R”, Ricardo “S” y Alejandro “R”, fueron detenidos en el Estado de México, y puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”. Los ahora sentenciados fueron identificados como miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro en la Ciudad de México y la entidad mexiquense.

En días recientes, tras una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó las pruebas suficientes para que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México con sede en Toluca, decretara fallo condenatorio.

Leonardo Salas Andrade alias ‘El Tolmex’ y José “R”, fueron sentenciados a 58 y 57 años de prisión, respectivamente, por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de multa de 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos, en el orden mencionado.

Asimismo, Ricardo “S” y Alejandro “R”, fueron condenados a 54 años de cárcel por los dos primeros delitos referidos, y multa de 251 mil 90 pesos. Los cuatro cumplen su sentencia en diferentes centros penitenciarios.

