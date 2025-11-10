Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De nueva cuenta el periodista Francisco Cuéllar Cardona está siendo objeto de hostigamiento y agresiones. Ataques tanto a él y a su familia.

Allá por fines de 2016, en el arranque del pasado sexenio panista, el periodista Francisco Cuéllar, su esposa e hijos fueron amenazados de muerte y obligados a irse de Ciudad Victoria y de Tamaulipas.

Recuerdo hasta haber visto yo, ahí por el rumbo del puente de La Joroba, una barda con amenaza de muerte contra el entonces veinteañero, hijo mayor del Lic. Cuéllar.

Francisco Cuéllar era entonces directivo de un acreditado periódico victorense, Expreso. Unos cinco años después, ya con AMLO en la Presidencia de la República y en el ocaso del anterior sexenio estatal, ya de vuelta él a Victoria como jefe de prensa de la campaña del Dr. Américo para gobernador, Cuéllar me contó, en charla personal, ya tranquilo, tazas de café, de por medio en un restaurancito por el rumbo de la Casa de Gobierno, del día que tuvo que salir, con su familia, amenazado, y apresuradamente de su casa en esta capital.

-Hicimos mi esposa -también periodista Lic. Rosy Rodríguez Quintanilla- y mis hijos maletas en forma apresurada… en corto… y nos subimos a mi camioneta. Le di rumbo a la carretera a Monterrey. Todos íbamos bien preocupados. De hecho, pasadas varias semanas, uno de mis hijos siguió bien afectado emocionalmente».

Y es que sus hijos además, dejaban su escuela y su grupo de amistades, además de ver a papá y mamá, harto preocupados.

Obviamente el Lic. Paco Cuéllar dejaba atrás su trabajo como directivo del periódico.

Y ahora en estos últimos meses de 2025, en que Cuéllar es coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, él y su esposa son objeto de agresiones mediáticas, en redes sociales, cubiertos los ataques en el anonimato. Con ganas, para el o los atacantes.

En razón de esto, este fin de semana la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C. emitió un enérgico pronunciamiento en defensa tanto de Cuéllar como de su esposa. La organización precisa que Rosy Rodríguez es periodista con más de tres décadas de trayectoria, y reconocida como promotora activa de los derechos de las mujeres periodistas».

De Francisco Cuéllar precisan que es un líder de opinión pública tamaulipeco «con más de 40 años de ejercicio periodístico, director fundador del grupo Expreso durante más de 25 años».

Deja en claro el comunicado que Rosy y Cuéllar, «ambos fueron víctimas, durante el sexenio pasado, de persecución política, amenazas de muerte y desplazamiento forzado, junto con sus hijos, a causa de su labor informativa».

Y añade el comunicado: «Hoy, los mismos actores que los persiguieron reanudan las agresiones mediante campañas mediáticas y digitales, buscando desacreditar su integridad profesional y debilitar su entorno familiar y laboral».

Como aporte personal vale decir que conocí a Cuéllar Cardona a fines de los años 80 cuando yo llegué a Victoria a trabajar a El Diario. En aquellos años, sin redes sociales ni «transmisiones en vivo de Face», Cuéllar ya empezaba a hacerse notar con sus crónicas y notas de la política. De la Lic. Rosy Rodríguez Quintanilla diré que estudió Relaciones Públicas en la UAT donde fue alumna del arriba firmante. Luego ella fue reportera de Radio Tamaulipas, así como gran impulsora de la organización Red de Mujeres Periodistas en la entidad.

FALLECE PERIODISTA MARTHA ISABEL ALVARADO

Este fin de semana el gremio periodístico ha perdido a uno de sus mejores elementos de la frontera norte, de Reynosa precisamente. Ha fallecido la licenciada Martha Isabel Alvarado, autora de la columna Libre Expresión. Periodista destacada. Se presentaba ella en su cuenta de Facebook: «Reportera por vocación, Abogada por decisión y Columnista por convicción. Beisbolera de corazón». Martha Isabel Alvarado, en paz descanse. (NOS VEMOS).

[email protected]