Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas aparece en el Top 5 nacional, junto a otras presidentas municipales como Patricia Peralta (Benito Juárez), Berenice Hernández (Tláhuac) y Patricia Lobeira (Veracruz). Su aprobación supera el 55 por ciento, consolidando su liderazgo en Tamaulipas y a nivel nacional.

“Mitofsky reconoce a Carmen Lilia como la mejor evaluada del país”, confirma el sitio Fuerza Política.

Ese honroso lugar es el reflejo de políticas públicas que la alcaldesa ha sabido aplicar en beneficio real de sus habitantes, con obras visibles, cercanía ciudadana y una gestión que ha trascendido fronteras. No es casualidad: es resultado.

PERO… ¿Y EDUARDO GATTÁS?

El alcalde que sueña con ser candidato a gobernador no aparece en el Top 20 ni siquiera en el Top 50 del ranking nacional de octubre 2025. En una medición anterior publicada en el mes de agosto, el edil victorense contaba con una aprobación del 50.2 por ciento; dos meses después, octubre, esa aprobación bajó un 1.9, es decir, cayó a un 48.3 por ciento situándose en la posición 84, más abajo que incluso, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, que se ubica en el puesto 76.

La baja calificación de Eduardo Gattás no hace sino confirmar que brindó un informe de mentiras, con resultados muy pobres en servicios públicos, opacidad en transparencia, además de violentar frecuentemente el código municipal y discriminar a los propios regidores de Morena en la toma de decisiones, reflejando un escenario de polarización y desgaste ciudadano. La ciudadanía ya no le cree, y los datos lo evidencian.

La consultora Mitofsky, reconocida por sus estudios de opinión pública, publicó su ranking nacional de presidentes municipales correspondiente a octubre de 2025. Este estudio evalúa a 150 alcaldes de todo México, y se puede consultar directamente en su sitio oficial: mitofsky.mx/evaluacion-gobierno.