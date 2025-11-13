Por Agencias

Ciudad de México.- El gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, anunció que la estadunidense Nvidia invertirá mil millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA); sin embargo, más tarde la compañía lo negó asegurando que «no tiene planes financieros en la entidad”.

Al participar en el evento México IA+ | Inversión Acelerada organizado por la Secretaría de Economía federal en colaboración con el CCE y CIPRE Holding en Ciudad de México, García Sepúlveda dio a conocer la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial con tecnología NVIDIA, encabezado por las empresas AI-GDC y Cipre Holding.

El proyecto que encabeza AI-Green Data Center, según se dijo, es el primero en América Latina, y contempla una inversión inicial de mil millones de dólares en los próximos 10 años para fortalecer el ecosistema tecnológico y de modernización de Nuevo León.

Nvidia diseña chips e igualmente vende chips a empresas que fabrican los data centers.

Tras ofrecer la ponencia “Nuevo León el Hub de Innovación y Tech de LATAM”, Samuel García destacó que con la llegada de la empresa líder mundial en plataformas de cómputo acelerado e inteligencia artificial, el estado de Nuevo León avanza hacia tecnologías del futuro.

«Nuevo León se va a convertir en el Hub de Inteligencia Artificial y qué mejor que con este gran anuncio de una inversión histórica de 1 billón de dólares en Nuevo León del primer Green Data Center.

No obstante, en un comunicado enviado a la agencia Reuters, la empresa puntualizó: «Nvidia no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León. El apoyo de la empresa a la transformación digital y el progreso tecnológico en Latinoamérica se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y desarrollo de talento».

Previamente, el gobernador hizo el anuncio a través de sus redes sociales. En un video publicado en X, el gobernador dijo: «@nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León.

«Por nuestra parte, he dado instrucciones a la secretaria de @Economia_NL para crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia ARTIFICIAL para seguir atrayendo muchas más empresas y grandes proyectos como éste.

Es la segunda ocasión que Samuel García anuncia una inversión fallida.

El 1 de marzo de 2023, el gobernador de Nuevo León anunció que la empresa Tesla invertiría más de 4 mil millones de dólares para la instalación de una mega fábrica en el municipio de Santa Catarina. Hasta el momento se mantiene congelada esa posibilidad. (Vianney Carrera/La Jornada y Reuters).