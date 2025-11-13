Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció que acercará módulos de vacunación a los centros de pago del IMSS-Bienestar, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura y reforzar la protección ante la temporada invernal. El objetivo es aprovechar la afluencia de población en estos espacios, especialmente madres que acuden con sus hijos, para facilitar el acceso a vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo.

El epidemiólogo Sergio Uriegas Camargo explicó que esta medida busca mayor eficiencia y eficacia en las campañas de vacunación, y se complementa con acciones en guarderías, kínderes y escuelas, donde se sugiere reforzar el seguimiento de la cartilla de vacunación universal.

“Estamos ante la temporada invernal y es el momento propicio para protegerse, por lo que invitamos a la población a acudir a los lugares donde se aplican vacunas gratuitas”, señaló.

Respecto al desabasto de medicamentos, Uriegas aseguró que las necesidades han sido cubiertas, y que el sistema estatal de salud mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento de enfermedades respiratorias.

“El número de casos se ha mantenido dentro de los registros endémicos. Se están presentando los casos esperados, sin mayor problema”, afirmó.

El especialista también reconoció que en el sur del estado persiste cierta resistencia a la vacunación, promovida por grupos antivacunas en redes como WhatsApp, aunque subrayó que la cultura de demanda en la población tamaulipeca sigue siendo fuerte.

“Son resistencias que siempre han existido. Afortunadamente, la mayoría de la población sí busca protegerse”, dijo.

El funcionario refirió que las vacunas son gratuitas y seguras su aplicación oportuna evita complicaciones graves, especialmente en niños y adultos mayores.