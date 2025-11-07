Por Redacción

CDMX, México.- Como parte de los trabajos de reforzamiento de seguridad, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en dos acciones, detuvieron a cinco hombres en posesión de armas de fuego, que circulaban en vehículos con reporte de robo.

En un primer evento, los agentes de seguridad, al desarrollar líneas de investigación sobre la operación de una célula delictiva obtuvieron la ubicación de sus integrantes en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, Sinaloa, donde fueron detenidos dos hombres a quienes se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

En otro evento, los efectivos que realizaban recorridos de seguridad en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, detectaron a tres sujetos armados que circulaban en una camioneta sin placas de circulación, por lo que, para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona y no poner en peligro su integridad, les marcaron el alto, les indicaron que descendieran para realizarles una revisión conforme a los protocolos de actuación y con pleno respeto a los derechos humanos.

Como resultado, les hallaron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. Tras realizar un cruce de información, los agentes tuvieron conocimiento que la camioneta contaba con reporte de robo. Por lo anterior, los tres hombres de 20, 21 y 23 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Cabe señalar que los detenidos se encuentran relacionados con células delictivas generadoras de violencia en la región.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad.