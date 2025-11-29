Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena, Ana Laura Huerta Valdovinos, aseguró que el cierre de 2025 para la industria maquiladora en Tamaulipas será favorable, con un repunte en importaciones y exportaciones que permitirá mantener la estabilidad laboral.

Señaló que pese a la incertidumbre generada por posibles bloqueos carreteros, las proyecciones apuntan a un cierre positivo.

Huerta destacó que las maquiladoras han mostrado capacidad de adaptación frente a los ajustes arancelarios y las condiciones globales. “Nos ajustamos a los aranceles, nos ajustamos a los tiempos, nos ajustamos a todo. Si algo nos ha enseñado el destino es que el comercio no va a parar”, afirmó.

La legisladora subrayó que noviembre y diciembre representan tradicionalmente una temporada de repunte para las maquiladoras, aunque la mayoría de las plantas cierran operaciones el 15 de diciembre.

Este comportamiento, dijo, se refleja en inventarios y cruces fronterizos, lo que confirma la tendencia al alza en el sector.

En entrevista, la integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso insistió en que el diálogo debe prevalecer para evitar paros o bloqueos que afecten la economía. “No suma estar haciendo paros en carreteras, lo que suma es sentarse y platicar”, expresó, confiada en que las negociaciones permitirán mantener la producción sin sobresaltos.

Aunque reconoció que el entorno económico global genera incertidumbre, la diputada sostuvo que las maquiladoras en Tamaulipas cerrarán el año con estabilidad y un ligero repunte. “Creo que nos vamos a ver favorecidos y que vamos a terminar estando a la alza”, concluyó.