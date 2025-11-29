Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En estos días de innovación educativa implementada por un nuevo mando de avanzada en la Secretaría de Educación de Tamaulipas hemos de recordar que en el sexenio (febrero 1993-febrero 1999) en el matamorense Manuel Cavazos Lerma tuvimos como máximo jerarca en dicha secretaría a todo un personaje: el profesor José Luis García García, conocido como “El Chino” un hombre que, años antes de llegar a ese cargo, intentando ser líder estatal del sindicato de maestros, pintó muchos cerros y muchas sierras de Tamaulipas con una frase: “El Chino es el camino”.

Como titular de la SET tenía la costumbre de despachar en las oficinas de Tamatán hasta altas horas de la madrugada. Persuadía a sus maestras funcionarias para que en la cocineta de la SET le hicieran de cenar.

Fue precisamente cuando él era Secretario de Educación en que estalló la primera y muy prolongada huelga de maestros que se recuerde. De seguro el maestro Pedro Alonso Pérez, quien hizo un libro del tema tenga su propia versión sobre las motivaciones y actuar del referido maestro.

Les cuento unas anécdotas. Siendo secretario pidió a un maestro conocido suyo que lo invitara a cenar a su casa, ahí por el rumbo de la Plaza Primero de Mayo. Concertada la fecha, elaborados los alimentos, “El Chino” nunca llegó a la cena.

Trascendió que el referido “Chino” concedió plaza de maestro, de secretaria, o de conserje a todo aquel habitante de su natal ejido San Patricio, municipio de Padilla, que se lo solicitó. Ahí nació en 1944, y mucho le gustaba decir en sus pláticas que ahí también había nacido el Profesor y General Alberto Carrera Torres.

Acostumbraba, como Secretario de Educación, burlar a su chofer y ayudantes. Solito salía del edificio de oficinas de Educación, cruzaba la avenida Tamatán y tomaba un micro del transporte público y llegaba a una escuela primaria o secundaria de la ciudad capital… donde desde luego no lo esperaban. Pero a veces subía a un micro, llegaba a la Central Camionera, compraba boleto para Güémez, o Abasolo y llegaba a una escuela… donde sorprendía a directivos y maestros, y donde desde luego no lo esperaban.

He de contarles que un día lo invité a la toma de protesta de una organización de periodistas, APC, donde yo iba de presidente. El evento fue en el auditorio de la Casa del Arte, cuya directora era la maestra Altair Tejeda de Tamez. Formal y respetuoso del tiempo de las personas, aunque tampoco sin exagerar, vi que uno de los principales invitados -el profesor José Luis- nomás no llegaba y no llegaba, por lo que le dije a la maestra Altair que ya íbamos a iniciar el evento. Argumentaba yo el respeto que le debíamos al resto de los invitados. Total, con la resistencia de la escritora iniciamos. En marcha el evento llegó sonriente el profesor, y fue llevado de inmediato al presídium. Llevaba riguroso traje y corbata, portando en su pecho llamativa calcomanía de la Colecta anual de la Cruz Roja… colecta que había sido justo hacía cuatro meses. El profesor Pedro Alonso, entonces Director de Cultura Municipal estaba ahí.

Otro dato: José Luis García fue mi profesor de español en Segundo de Secundaria en Madero, Tamaulipas. Reparé de ello hace ya muchos años después. Recuerdo que daba su clase caminando de un lado a otro del salón. Y citaba con frecuencia frases populares de los mexicanos, quizá de ahí su frase «El Chino es el camino». Falleció en julio del 2020.

NOS VEMOS.

[email protected]