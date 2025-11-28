Por Agencias

Morelia, Michoacán.- José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército Mexicano y jefe de escoltas de Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, es la persona que escapó de un operativo en el que fueron detenidos siete escoltas del edil, acusados del delito de homicidio por omisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez, quien previo a ser jefe de escoltas del extinto alcalde fue secretario de Seguridad Pública de Uruapan durante sólo 28 días -del 01 al 28 de septiembre del 2024-, tras ser acusado de haber violentado a su esposa y amenazarla con una pistola, por lo que fue cesado por el propio Carlos Manzo.

“Les comparto que recibí información de una supuesta discusión entre el secretario de Seguridad Pública y su pareja sentimental. Independientemente de que todavía no se ha presentado denuncia en fiscalía para ratificar y dar certeza de estos supuestos hechos, le he pedido al secretario separarse del cargo hasta que no queden estos señalamientos esclarecidos”, informó Carlos Manzo el 28 de septiembre del 2024.

El coronel Jiménez Miranda fue sustituido por el general brigadier del Ejército, Francisco Javier Nieto Osorio, quien permanece en el cargo.

Pese a la acusación contra Jiménez Miranda, Carlos Manzo lo designó como su jefe de escoltas, al ser considerado como uno de los hombres de su mayor cercanía y confianza.

La investigación de la FGE precisa que el coronel Jiménez Miranda también fue el encargado de reclutar a los siete escoltas que brindaban seguridad, como un primer círculo, a Carlos Manzo. Varios de los guardaespaldas han formado parte del Ejército Mexicano.

Este jueves, el juez Luis Fernando Díaz Parra vinculó a proceso a los siete escoltas, por lo que permanecen recluidos en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, ubicado en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. (Ernesto Martínez y Juan Antonio Duarte/La Jornada).