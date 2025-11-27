Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya llegó este martes a Palacio Nacional donde tuvo renión con la presidenta Sheinbaum donde refrendó el compromiso de Tamaulipas con la transformación de la nación.

«Tamaulipas avanza firme, de la mano con la Presidenta y de su gobierno, trabajando juntos por un futuro con más oportunidades para todas y todos», dijo el Dr. Américo luego de su encuentro con la jefa de la nación.

Dialogaron sobre los proyectos estratégicos que cuentan con todo el respaldo del Gobierno Federal y que fortalecerán al estado, garantizando que el bienestar y desarrollo lleguen a cada rincón de Tamaulipas.

EN TAMAULIPAS 1 MILLÓN 600 PERSONAS TIENEN EMPLEO

El Reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en el tercer trimestre de este año 2025 en Tamaulipas un millón 600 personas se encontraban con empleo, 6 mil menos en relación con el tercer trimestre de 2024. La mayor disminución se concentró en las actividades de comercio.

El tercer trimestre, como saben abarca los meses de julio, agosto y septiembre En el tercer trimestre de este 2025 la población desocupada sumó 55 mil personas.

Del millón 600 mil personas ocupadas un total de 676 mil son mujeres y 975 mil son hombres. Vale decir que hay, existe una informalidad laboral de 44.9%, es decir son personas que trabajan sin prestaciones laborales ni seguridad médica. Y un 7.9 % está en condición de «subocupación», es decir trabajan menos horas de la jornada laboral y por tanto sus ingresos económicos son inferiores.

EN EL CONGRESO

Por los rumbos del Congreso de Tamaulipas ya el diputado fronterizo Isidro Vargas Fernández dejó en claro a los funcionaros públicos más les vale hacer una correcta administración de los recursos económicos y bienes gubernamentales.

Vargas Fernández señaló que se citará a ex funcionarios que aún tienen observaciones pendientes de solventar.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Planeación del Congreso estatal que la Comisión de Vigilancia, presidida por su compañero Elifa Gómez, está tomando las determinaciones correspondientes para requerir la comparecencia de estos exservidores públicos.

«Si en un municipio hay observaciones, quien responde a la cuenta pública es el alcalde que estuvo en esa administración con el tesorero municipal y el síndico primero», explicó el diputado Isidro Vargas.

CON TRIBUNAL JUSTICIA PARA ADOLESCENTES SE AVANZA

El reporte de esta última semana de Noviembre informa que el Poder Judicial de Tamaulipas creó el Tribunal Estatal del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con sede en Cd. Victoria y alcance estatal, con el propósito de concentrar en un solo órgano todos los asuntos de esta materia. Esto es el primer cambio derivado de la Reforma constitucional recientemente aprobada.

Esto deja en claro que el objetivo de la nueva presidenta del Poder Judicial, abogada Tania Gisela Contreras es optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y consolidar un modelo especializado más ágil y acorde a las necesidades actuales de Tamaulipas. NOS VEMOS.

[email protected]