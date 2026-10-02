Por Redacción

Ciudad de México. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, expuso que los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox se caracterizaron por el “cinismo, traición y fraudes” y, tras las recientes apariciones que han tenido en actos públicos, comparó sus gestiones con las de la Cuarta Transformación.

En un comunicado, la dirigente morenista respondió a las declaraciones que Felipe Calderón hizo el miércoles al inaugurar un foro con representantes de la derecha latinoamericana que se dieron cita en la Ciudad de México.

Cuestionó que el michoacano hable de “paz” sin mencionar a las víctimas “de su fallida guerra” durante su gestión. “Que hable de legalidad exige nombrar a Genaro García Luna, el hombre a quien Calderón confió la seguridad pública y que fue condenado por colaborar con el crimen organizado. Las responsabilidades de su gobierno no se borran con discursos”, agregó.

Y mientras él hizo de la guerra el eje de su gobierno, “nosotros hacemos del bienestar y de los derechos el compromiso de la Cuarta Transformación”.

A la vez, expuso que pretende reducir los derechos a “pagos electorales” y destacó que una persona adulta mayor que recibe su pensión “no entrega a cambio su conciencia. Un joven que recibe una beca conserva intacta su libertad. Hay un profundo desprecio en suponer que los más humildes carecen de razones propias y que solamente los privilegiados votan por convicción”.

Tras señalar que Calderón “llegó al poder por un fraude electoral”, consideró que de los de arriba recibe reconocimiento; no obstante, para el pueblo hay “sospechas, desprecio y descalificaciones”.

“Al pueblo le corresponde decidir su futuro. A Calderón le corresponde responder por su pasado, porque llegó al poder usurpándolo. La historia también se escribe con la voz de las víctimas. Y ante esa voz, ningún aplauso lo absuelve”, subrayó.

Cuestiona acercamiento de Fox con el PRI

CUESTIONA ACERCAMIENTO DE FOX CON EL PRI

Sobre Vicente Fox, recordó que en su campaña por la Presidencia “prometió sacar al PRI a patadas y ahora se vuelve su cómplice”.

El pasado 4 de septiembre, el ex presidente visitó la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y conversó con su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas. El miércoles se sentaron juntos en el informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Tras ganar las elecciones del año 2000, refirió la líder del partido guinda, millones de mexicanos confiaron en que la alternancia permitiría terminar con los abusos del poder, por lo que consideró que “su deber era honrar esa esperanza”. En cambio, “traicionó ese mandato”.

Posteriormente, el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y su reconocimiento público de haber “cargado los dados” en la elección de 2006 exhibieron la contradicción del guanajuatense con un agravio que vulneró el derecho de la población a elegir libremente.

“Esa es la concepción de democracia que rechazamos: aquella que impone los intereses de quienes gobiernan por encima de la voluntad popular”, recalcó Montiel.

RESPALDA LIDERAZGO DE CLAUDIA SHEINBAUM

Al cumplirse dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dirigencia nacional morenista apuntó que reconoce en su gestión “una forma de gobernar que une los principios del Humanismo Mexicano: honestidad, resultados y compromiso con el pueblo de México”.

Sostuvo que, al cierre de 2026, los Programas para el Bienestar alcanzarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos.

Junto con los 13 millones 788 mil personas adultas mayores que reciben su pensión y las 2 millones 873 mil mujeres de entre 60 y 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar, dijo que el derecho a una vivienda digna avanza con la meta definida por el gobierno federal de construir 1.8 millones de viviendas para familias de menores ingresos.

En materia de salud, durante estos dos años entraron en operación 33 nuevos hospitales, 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 centros de salud y consultorios, además del programa Salud Casa por Casa.

En seguridad, refirió que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53 por ciento, al pasar de 86.9 a 40.8: 46 homicidios menos cada día.

Mientras que, “frente a un escenario internacional complejo, México mantiene estabilidad económica”, indicó la dirigencia morenista en su versión.