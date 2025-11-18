Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? La UAT celebró en su Campus Tampico el VI Congreso de Investigadoras de su Sistema nacional y de Iberoamerica teniendo como invitada de honor a la Dra. Annie Pardo Cerno, figura central de este Congreso y conferencista magistral.

El rector Dámaso Anaya le dio la bienvenida este encuentro que reunió a científicas, catedraticas y especialistas de 27 paises.

La Dra. Annie Pardo, madre de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dio cátedra de con un lenguaje sencillo y con un trato muy cercano a la concurrencia formada por académicas y estudiantes universitarias. Vale decir que la Dra. Annie Pardo es una de las científicas y biologas que tiene un amplio reconocimiento tanto en México como en el ámbito iberoamericano.

En su participación en el Aula Magna del Campus UAT Tampico, presentó la conferencia «De fisiología a patología, la paradoja de la cicatriz», donde dejó en claro su convicción de que la investigación ofrezca resultados a problemas reales, que genere un conocimiento útil en servicio de la sociedad.

En un momento emotivo de su visita, la Dra. Annie, acompañad del rector Dámaso Anaya llegó a la Facultad de Medicina de Tampico donde conoció el mural dedicado a honrar a grandes figuras de la ciencia, destacando entre ellas la fotogafía del Dr. Ruy Pérez Tamayo, quien dio la bienvenida a las participantes en este encuentro académico que reúne a científicas, docentes y especialistas de 27 países para fortalecer la colaboración, la equidad y el desarrollo científico con sentido humano.

En su mensaje, el rector subrayó que la UAT impulsa, de manera decidida, la participación de las mujeres en la ciencia, señalando que de las integrantes del SNII, 200 de ellas pertenecen a la UAT.

Al final del congreso, el rector Dámaso entregó un reconocimiento institucional a la Dra. Pardo por su aportación al fortalecimiento de la comunidad científica iberoamericana.

En este tiempo de Mujeres se contó con la presencia de la alcaldesa de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como Angélica Mendieta Ramírez y Elda Margarita Hernández Rejón, presidenta y vicepresidenta del congreso

TAMPICO, SEDE DE TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS

Para seguir en el Tampico hermoso, les comparto que este fin de semana el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez recibió en Pachuca, Hidalgo la estafeta del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos para que el puerto de Tampico sea la capital de la magia en 2026.

Vale decir que al momento de dar a conocer el nombre de la nueva sede, la subsecretaria federal de Turismo, Josefina R. Zamora,develó con una pregunta la próxima sede, indicando: «Es un estado donde el mar abraza la tierra con firmeza y donde las montañas resguardan historias que merecen ser contadas y donde la gente sonrie con honestidad y trabaja con pasión».

MATAMORENSE, RELEVO EN EL CONGRESO

En este tiempo de mujeres, de presentarse-de parte de la diputada Paloma Guillén- un permiso para dejar la curul en el Congreso legislativo el relevo será la matamorense Claudia Astrid Jimenez Ledezma, quien ya ha sido regidora. NOS VEMOS.