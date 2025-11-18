Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo sentencia de 5 años y 6 meses de prisión en contra de Juan Carlos “H”, por el delito de extorsión agravada.

Un Juez emitió la sentencia después de que el representante social acreditó la responsabilidad de Juan Carlos “H”, en el citado delito registrado el día 6 del mes enero del año 2021, en esta ciudad, estableciendo que el hoy sentenciado deberá de residir en el domicilio en el que habita con supervisión de persona de su confianza; ya que acorde al dictamen en psiquiatría se tuvo por acreditado que se trata de persona inimputable, por lo que se ordenó que el estado deberá proporcionarle el tratamiento correspondiente como medida curativa terapéutica según lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones.

En cuanto a la reparación del daño se condenó a la reparación del daño de manera integral a la víctima.