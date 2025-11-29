Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso local eligió por 27 votos a favor y ninguno en contra a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia del Estado, tras concluir de manera transparente, ordenada y conforme al marco constitucional el proceso de evaluación, comparecencias y dictaminación de las personas aspirantes.

La elección tuvo lugar durante la sesión pública en la que se sometió al Pleno el dictamen con proyecto de decreto que formaliza la terna remitida por el titular del Poder Ejecutivo, integrada por Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y Jesús Eduardo Govea Orozco.

Este ejercicio legislativo fue el resultado de un procedimiento institucional que inició con la recepción de 40 expedientes, de los cuales 39 aspirantes cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y documentales.

Durante la sesión, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández destacó la importancia del proceso para la confianza pública:

“Hoy damos cuenta, ante este pleno, de un trabajo responsable, exhaustivo y orientado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia”.

Refirió que “Tamaulipas exige instituciones fuertes, decisiones claras y procesos transparentes; y hoy tenemos la oportunidad de refrendar esa ruta, por el bien de Tamaulipas, avanzaremos con responsabilidad y unidad”.

Tras el análisis integral de los perfiles, y habiéndose desahogado todas las etapas previstas en la Constitución y la normatividad aplicable, el pleno determinó mediante votación por cédula la elección de Jesús de Govea Orozco como quien relevará a Irving Barrios Mojica como Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Govea Orozco rendirá protesta de ley ante el pleno del Congreso el próximo 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año, fecha en la que inicia formalmente el periodo constitucional para el ejercicio del cargo.

Respecto a la vacante que quedará en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras la salida de Govea Orozco, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera Prieto Herrera señaló que el Congreso ya trabaja en el tema.

“Tenemos que revisar ese paso para que no quede acéfala una instancia de esa relevancia. En los próximos días se analizará el procedimiento correspondiente”.