Por Agencias

Morelia, Michoacán.- Unos mil alumnos normalistas, de la Universidad Michoacana, miembros de colectivos estudiantiles y ciudadanos en general se manifestaron por el centro histórico de esta ciudad en repudio por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Al final de la protesta, un grupo de los manifestantes vandalizaron la sede del Ejecutivo y del Congreso local.

Fueron dos marchas que partieron a las 13 horas de la fuente de Las Tarascas y del monumento al General Lázaro Cárdenas -en el oriente y poniente del Centro Histórico, durante las cuales lanzaron consignas afuera de palacio del gobierno y el Congreso local: “¡justicia ya! y “¡él no murió, lo mató el Estado!”.

Demandaron que las autoridades aceleren las investigaciones y rindan cuentas sobre la protección que se brindaba al alcalde y las amenazas que enfrentó. Pidieron también medidas urgentes en seguridad pública y transparencia para evitar que acontecimientos violentos similares se repitan.

En la sede del Poder Ejecutivo, un grupo de jóvenes intentó derribar una estructura de láminas de metal que protegen la histórica puerta de madera del palacio de gobierno, ubicado en la avenida Madero, la principal de Morelia, con lo que dio inicio a un enfrentamiento con agentes antimotines de la Guardia Civil.

Los manifestantes también intentaron irrumpir en el palacio de gobierno al tratar de retirar vallas metálicas, por lo que los granaderos hicieron uso de gas lacrimógeno y balas de goma para intentar dispersarlos.

En tanto, otro grupo de quejosos vandalizó la fachada de la Legislatura, situada en la misma arteria y a 80 metros de palacio de gobierno; con piedras y palos rompieron varios cristales.

Los antimotines continuaron arrojando gas y balas de goma, mientras que los participantes, algunos cubiertos del rostro, lanzaron proyectiles como piedras y algunos palos.

Las confrontaciones concluyeron alrededor de las 15:45 horas, aunque los agentes antimotines fueron concentrados cerca del palacio de gobierno, donde permanecen atentos a nuevas protestas.

Apenas ayer, un grupo de personas irrumpió de forma violenta en el palacio de gobierno, incluso portando bombas “molotov”, causando diversos destrozos y arrojando muebles hacia la avenida Madero. El saldo fue de ocho detenidos, quienes permanecen en la Fiscalía General del Estado (FGE). (Ernesto Martínez Elorriaga/La Jornada).