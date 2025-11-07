Por Agencias

Morelia, Michoacán.- Víctor Manuel U. V. de 17 años de edad y originario del municipio de Paracho, Michoacán, fue identificado como el homicida de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, informó que familiares del autor material del crimen reclamaron el cadáver la tarde del miércoles, afirmando que el menor de edad se ausentó de su hogar una semana antes del crimen.

El fiscal estatal indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a pugnas entre cárteles de la droga que operan en la zona de Uruapan.

«Es importante reiterar que los dictámenes periciales, practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodizonato de sodio resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como adicciones a la metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares», apuntó Torres Piña.

El fiscal indicó que la pistola .9 milímetros utilizada en el crimen está relacionada en dos ataque más perpetrados en Uruapan: Uno el 16 octubre en la colonia Tierra y Libertad, donde hubo dos personas fueron asesinadas y el segundo el 23 octubre en el bar La Gran Parada, con saldo de un empleado muerto y otro herido.

Manzo Rodríguez fue ejecutado a las 20:10 horas el 1 de noviembre, cuando el joven logró burlar a 24 escoltas del alcalde y dispararle durante el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal de Uruapan, como parte de la conmemoración de Noche de Muertos. El joven fue abatido por escoltas del presidente municipal.

En Uruapan operan grupos criminales como cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos. (Ernesto Martínez Elorriaga/La Jornada).