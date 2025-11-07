Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante la sesión de Cabildo celebrada este lunes, regidores de Morena denunciaron una constante exclusión informativa y trato desigual por parte del alcalde Eduardo Gattás Báez.

La denuncia cobra especial relevancia al provenir de miembros del mismo partido que encabeza el gobierno municipal, lo que revela fracturas internas y una evidente falta de respeto institucional.

La regidora Adriana Bejar, la síndica Lili García Fuentes y el regidor José Manuel Hinojosa Haces reclamaron que no se les proporcionó información previa sobre los perfiles propuestos para ocupar la Dirección General del DIF Victoria y el Patronato, impidiéndoles ejercer un voto informado.

“No nos llegó al chat oficial del Cabildo la información pertinente. Es responsabilidad del secretario hacérnosla llegar. Así no se puede tomar una decisión consciente”, señaló Bejar.

Por su parte, la síndica Lili García fue contundente: “hay una parte de regidores a los que sí se les comparte la información, y otra a la que no. Eso es discriminación, y no hay ninguna causa que lo justifique ni que lo motive”.

Los regidores señalaron que la reunión previa del lunes fue ignorada por el secretario, y que la información prometida nunca llegó, mientras que otros regidores -principalmente del PAN- sí tuvieron acceso directo a los funcionarios y candidatos propuestos.

“Yo pedí la información tres veces. Nunca se me otorgó. ¿Cómo se puede investigar si ni siquiera nos dan el nombre del candidato?”, reclamó Hinojosa.

El regidor panista Alfredo Vanzzini, lejos de cuestionar el trato desigual, confirmó que él sí recibió información y atención directa, lo que -según los regidores morenistas- evidencia favoritismo y una alianza tácita con el alcalde Eduardo Gattás.

“Su participación queda en actas, pero también en evidencia. No cuestionó el trato desigual, lo validó”, señalaron fuentes cercanas al Cabildo.

Cabe destacar que el alcalde Eduardo Gattás propuso a César Saavedra como nuevo director general del DIF Victoria, tras la renuncia de la ex funcionaria Paty Reyes, quien denunció públicamente haber sido víctima de acoso y discriminación laboral por parte del propio edil.

Reyes se mantuvo firme, se negó a ser cómplice de irregularidades y desde su cargo expuso prácticas cuestionables dentro de esta noble institución. Sin embargo, no pudo contra las arbitrariedades del grupo oficial, que terminó desplazándola para imponer a alguien.