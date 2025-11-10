Por Redacción

CDMX, México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), obtuvo sentencia condenatoria en contra de un trabajador del sistema educativo público, quien ejecutó diversas agresiones sexuales a dos personas menores de edad al interior de un jardín de niños.

En octubre de 2019, se inició la carpeta de investigación y se llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas por parte de la FEVIMTRA, en el cual se acreditó la responsabilidad de Ramón Armando “C”, en los delitos de pederastia agravada y violación equiparada agravada, cometidos en el ejercicio de su encargo como servidor público.

En consecuencia, el Juez de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en audiencia de juicio oral, dictó sentencia condenatoria en la que impuso la pena de 30 años de prisión, multa, destitución de su cargo público, así como amonestación y suspensión de sus derechos políticos y civiles. El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sanciones.