Por Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana.

En días pasados, tras labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades del estado, durante la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre la carretera Zitácuaro–Toluca, a la altura de la comunidad de Crescencio Morales, en Zitácuaro, observaron un vehículo a un lado del camino; al acercarse, percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que realizaron una inspección en dicha unidad.

En la acción, encontraron 14 paquetes envueltos en plástico adherente transparente que contenían un total de 101 kilos 837 gramos 200 miligramos de marihuana, lo cual, junto con el vehículo y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), en la entidad.

Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el MPF, el Juez de la causa vinculó a proceso a José “C”, a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.