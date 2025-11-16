Por Agencias

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que 40 personas fueron detenidas tras la marcha de la Generación Z, 20 de ellas trasladadas al Ministerio Público por agresiones y robos, mientras que el resto por faltas administrativas.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina señaló que 100 policías fueron agredidos, 60 de ellos atendidos en el lugar, mientras que 40 trasladados a un nosocomio.

Además, 20 civiles fueron atendidos por diferentes lesiones.

Pablo Vázquez refirió que por estos hechos se iniciaron investigaciones por lo que se buscará llevar a un juez de control dichas carpetas.

Acompañado del secretario de Gobierno, César Cravioto, refirieron que participaron 17 mil personas que se manifestaban pacíficamente hasta que un grupo de encapuchados comenzó a realizar agresiones a la altura de Palacio Nacional y la Supremo Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto señaló que hasta la llegada de la manifestación al Zócalo capitalino se comprobó que «la convocatoria era para provocar» y generar manifestaciones.

«Reprobamos que la oposición a este proyecto de transformación, en lugar de manifestarse de manera pacífica, de plantear las diferencias que tienen con el proyecto de transformación de este país, lo haga de manera violenta». (Kevin Ruiz/La Jornada).