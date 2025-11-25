Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si hablamos del gobierno de Américo Villarreal, cuando se adentra en el cuarto año de su ejercicio, avanza sin contratiempos en cimentar la transformación en Tamaulipas.

De los de casa, no hay quien le haga sombras; la oposición carece de figuras y contrapesos, está disminuida y achicada.

Con una capacidad operativa real, sin los poderes fácticos regionales que enfrentaron otros Gobernadores contemporáneos, es contacto único y voz que escuchan en Palacio Nacional. Su gestión es directa, ya para los puertos marítimos de gran calado, carreteras, ampliación de cruces internacionales, infraestructura hidráulica como el acueducto de Victoria y el dique seco en esta capital también.

Los proyectos se presentan en un solo camino y los recursos llegan igual.

Para cambios de funcionarios federales radicados aquí, solo hay una opinión. Lo escuchan porque ha sabido alinear una coordinación milimétrica con el humanismo de la Presidenta Sheinbaum.

Su liderazgo es único para determinar el destino político de Tamaulipas. Los senadores Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal no tienen acceso a las esferas del poder donde se toman decisiones presupuestarias y políticas. Los diputados federales ni huelen ni hieden.

Ni sombras ni competencia como en su época la tuvo el Gobernador Américo Villarreal Guerra con el desbocado senador Manuel Cavazos Lerma, enviado por el Presidente Salinas con un costal de billetes y programas. Era el “gobernadorcito” que hacía las obras.

No hay tamaulipecos encumbrados en el gobierno federal que interfieran en la política local, como lo fue Baltazar Hinojosa Ochoa, nombrado por Enrique Peña Nieto secretario de Agricultura, y que al final mandó como candidato para sustituir a Egidio Torre Cantú.

Los liderazgos locales se entienden con el inquilino de la calle 15 y no con proyectos alentados desde el centro. Cuando alguien quiere brincarlo recibe el aviso que es el único interlocutor reconocido.

Así las cosas, lo que se puede esperar en 2027 y 2028, es que AVA tendrá la palabra en el proceso de seleccionar candidatos. Si alguien brinca las trancas y trata de hacer amarres por su cuenta en la gran capital, está equivocado.

El camino está claro, Américo gestiona y la Presidenta y sus colaboradores autorizan. Las palmas van para ellos y no para terceros. Las inversiones tienen un solo origen y se aplican sin distingo de colores por el territorio estatal. Que nadie venga a saludar con sombrero ajeno tratando de desviar el reconocimiento ciudadano.

Tema aparte, el mensaje no va tanto entre líneas. La Fiscalía General de Justicia está virtualmente asignada a Jesús Eduardo Govea Orozco…. A menos que los diputados decidan otra cosa.

El que quiera entender que lo entienda. Así se manejan los temas de la res pública.

De los 39 “suspirantes” consideramos que será la más acertada decisión. Govea, como Fiscal Anticorrupción, sabe cómo está el teje y maneje de la dependencia, conoce los expedientes que requieren empuje urgente.

Casi toda su vida profesional ha estado ligado a la Procuraduría primero y luego Fiscalía de Tamaulipas.

Estudió Leyes en la UAT y tiene maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Catedrático de Lasalle Victoria. Instructor de Agentes del Ministerio Público y Agentes de la Policía Ministerial.

Los diputados enviaron una sexteta al Gobernador AVA para que, a su vez, la convierta en tercia y el pleno de la legislatura tome decisión final.

Sin menospreciar a la tercia de damas y dos varones, sus nombres pareciera que van de relleno en el protocolo. Sus aspiraciones son legítimas pero no tienen la “estatura” ni las relaciones como para llevarse el premio.

Las damas son Marisol Ivette Borja Lara, Yesenia Saldaña Narváez e Irene Josefina Rivera Vázquez, quienes por ahora no tienen el sol de frente.

Cesar Alejandro Avalos González, incluido en la sexteta, es director de Defensoría Pública del Estado… Le ha tirado a todo lo que se mueve, y nada. El otro, Jesús Gilberto Alarcón Benavides, trabaja en el Tribunal Colegiado.

De la cuarentena que levantaron la mano, solo cuatro varones tenían posibilidades de llegar a la final: Javier Córdoba González, Miguel Gracia Riestra, Willy Zúñiga Castillo y Govea Orozco. Las y los restantes solo buscaban reflectores o son cartuchos quemados como “Paloma” Guillén.

Ciertos se anotaron a tontas y a locas como un tal René Osiris Sánchez Rivas, magistrado del Tribunal Electoral ¿todólogo? ¿chapulinear? ¿vivir fuera del presupuesto es vivir en el error?. Demasiado cara para Tamaulipas la curva de aprendizaje.

A veces le da más pena a uno publicar las ocurrencias y movimientos que hacen con tal de seguir en la nómina, o por lucirse que fueron candidatos a la Fiscalía.

La opinión es que el arroz ya se coció. Falta correr los protocolos ante la legislatura. Veremos.