Por Agencias

Ciudad de México.- Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca de “Carlos Manzo” y de “Movimiento Independiente del Sombrero”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Santiago Nieto Castillo, director general de la dependencia, indicó que el pasado 14 de noviembre la titular del Ejecutivo de ese municipio de Michoacán y viuda del alcalde asesinado el pasado 1° de noviembre, ingresó la solicitud.

“Dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, señaló el funcionario. (Alejandro Alegría/La Jornada).