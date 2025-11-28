Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, llevó a cabo la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito, los cuales fueron asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y están relacionados con diversas carpetas de investigación.

En el acto se destruyó una tonelada 337 kilos 786 gramos 920 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 219 kilos 287 gramos 500 miligramos de marihuana, 279 litros 980 mililitros de metanfetamina, 39 kilos 990 gramos 420 miligramos y 49 litros 995 mililitros de diversos narcóticos.

Se destruyeron también 757 máquinas tragamonedas y 118 objetos del delito como radios portátiles y chalecos con placas balísticas, entre otros.

La diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en Culiacán, Sinaloa, con la presencia de personal de la FGR, así como la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC) de esta institución, para dar certeza sobre el tipo y peso de los narcóticos.