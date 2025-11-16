Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya apuntó que con una inversión de 7 mil 500 millones de pesos, el Viaducto Elevado Altamira-Tampico y el Libramiento Mante, impulsarán el turismo en el estado de forma significativa.

Subrayó que en este gobierno se está llevando obra en todas las regiones de Tamaulipas y refirió el rubro turístico con importantes proyectos como la rehabilitación de carreteras que conectan a las playas.

“Este año se iniciará la construcción del Libramiento Mante y en el 2026 comenzaremos con la obra del Viaducto Altamira-Tampico el cual conectará con el centro y bajío del país”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Detalló que a estas dos obras se le agregará la modernización del Corredor Vertical del Golfo de México; proyecto del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT).

Cepeda Anaya destacó que todo el bajío tendrá más cerca la Playa Miramar con el Libramiento Mante, disminuyendo su tiempo de traslado, además resaltó que, con el Corredor Golfo Norte, el desplazamiento al sur de Tamaulipas se facilitará para los que viajen del centro de la República Mexicana.