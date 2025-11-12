Por Agencias

CDMX, México.- Este martes se lleva a cabo la audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se resolverá si le conceden la libertad anticipada por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

A Javier Duarte le restan 5 meses para cumplir su condena de 9 años de prisión. Si le niegan la libertad anticipada, saldría del reclusorio en abril de 2026.

La semana pasada, Ángela Zamorano Herrera, juez de ejecución de sanciones dio a conocer que el ex mandatario estatal solicitó el beneficio preliberacional desde el 6 de diciembre de 2024, ya que los abogados de Javier Duarte argumentan que ya cumplió el 95 por ciento de su condena de nueve años de prisión que se le impuso por dichos delitos, ya que llevaba 3 mil 125 días preso en el Reclusorio Norte, de los 3 mil 285 que se le impusieron.

Pero además, ya se cancelaron o sobreseyeron los cuatro procesos que le iniciaron, tres del fuero común y uno federal. En abril de 2023, Duarte de Ochoa logró que su proceso por el delito de peculado se anulara, el que estaba relacionado por desaparición forzada, le dictaron la no vinculación a a proceso el 14 de noviembre de 2024.

La causa penal por incumplimiento del deber legal, fue anulada el 23 de abril de 2025 porque el delito ya prescribió. (César Arellano García / La Jornada).