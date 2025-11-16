Por Agencias

Toluca, Estado de México.- Un juez de control del juzgado cuarto de distrito con sede en Almoloya de Juárez, dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), investigado por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, registrado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Este sábado, en audiencia inicial desarrollada en uno de los juzgados del Centro de Readaptación Social número uno de Almoloya de Juárez, en el caso que se sigue en contra de Sánchez Ortega, es señalado como el presunto segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Colosio Murrieta hace 31 años, y que fue detenido el pasado sábado 8 de noviembre, en Tijuana, Baja California.

Sánchez ya había sido detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, donde fue asesinado Colosio. En ese entonces, como elementos de prueba para documentar su participación en el crimen fue que su chamarra estaba salpicada de sangre del abanderado presidencial y que la prueba de rodizonato -usada para identificar a las personas que han usado un arma de fuego- salió positiva.

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), le dejó en libertad al día siguiente, luego de que se determinara que el arma que le había quitado la vida a Colosio había sido la que portaba Mario Aburto.

Trascendió la detención del ex agente, debido a que en el Registro Nacional de Detenciones se asentó que Sánchez Ortega fue detenido a las 4:37 pm del 8 de noviembre, en la colonia Los Reyes, de Tijuana, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, sobre la Avenida de los Reyes, casi esquina con Rey Baltazar.

Este sábado, un juez del Poder Judicial de la Federación al conocer los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, determinó decretar auto de formal prisión, y este sábado ingresó formalmente al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, también conocido como penal del Altiplano, en el estado de México. (Silvia Chávez González/La Jornada).