Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, informó que durante 2025 se han realizado entre 9 mil y 9 mil 500 verificaciones en restaurantes de Tamaulipas, con la expectativa de cerrar el año con 10 mil inspecciones.

El objetivo, dijo, es garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad sanitaria y ofrezcan alimentos seguros a la población.

Rebolledo destacó que el trabajo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha sido intenso y profesional. En coordinación con hoteleros y restauranteros, se busca que los negocios cuenten con licencias de fumigación, permisos de manejadores de alimentos y bitácoras actualizadas sobre el procesamiento de productos.

El funcionario subrayó que la vigilancia no pretende clausurar restaurantes, sino prevenir riesgos sanitarios. “Lo que buscamos es que presenten una opción óptima y adecuada de alimentos a los ciudadanos”, señaló, al explicar que las observaciones más comunes se relacionan con la falta de permisos sanitarios de algunos trabajadores.

En ese sentido, COEPRIS ha exhortado a los empleadores a regularizar la situación de su personal, evitando sanciones que puedan derivar en la suspensión de fuentes de empleo. La respuesta, aseguró, ha sido positiva, pues este año se incrementó de manera considerable el número de permisos para manejadores de alimentos.

Rebolledo Urcadiz puntualizó que, aunque se han detectado alteraciones en licencias y avisos de funcionamiento, no se han registrado cierres de restaurantes por riesgos graves a la salud. Las observaciones mínimas se corrigen en tiempo y forma, lo que ha permitido mantener la operación de los negocios sin afectar a los comensales.

Finalmente, adelantó que el próximo 2 de diciembre se realizará una reunión en Matamoros con hoteleros y restauranteros afiliados a la Canirac, con el propósito de reforzar la capacitación y el cumplimiento de las normas sanitarias. “Estamos cerca de ellos, verificando y acompañando para que cumplan con la normatividad”, concluyó.