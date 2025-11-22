Por Redacción

Ciudad de México- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por la probable comisión en el delito de cohecho cometido por un particular.

Lo anterior, con base en que el Ministerio Público Federal (MPF), de la FEILC, integró una carpeta de investigación por el ilícito referido en contra de Luis “M”, abogado particular de una farmacéutica en Ciudad de México, quien presuntamente ofreció la entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que omitieran concluir la visita de verificación sanitaria realizada a la farmacia.

En el comunicado 770, la FGR indicó que en audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, el MPF obtuvo la vinculación a proceso referida en contra de Luis “M”, autorizándose un mes con 15 días de plazo de investigación complementaria.