Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo auto de formal prisión en contra de Santos “V”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro, el cual fue agravado por el homicidio de la víctima, cometido en perjuicio de un periodista en Veracruz.

De acuerdo con un comunicado oficial de la FGR, los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la FEADLE aportaron pruebas suficientes para acreditar que Santos “V”, junto con otras personas, en febrero de 2014, presuntamente realizaron el secuestro y posterior privación de la vida de la víctima, como represalia a una nota periodística en donde se les involucraba en una agresión con arma punzocortante en una cantina de Choapas, Veracruz.

La FEADLE, adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), consignó la averiguación previa correspondiente, y el Juez dictó auto de formal prisión por el delito referido.