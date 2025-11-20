Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Colima, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Víctor “I” por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Los hechos ocurrieron en junio de 2015, cuando los elementos de la PFM realizaban actos de investigación, respecto de la venta de narcóticos en el andador Brasil, de la colonia La Cruz, Delegación Santiago, en Manzanillo, donde fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Los agresores utilizaron un arma de fuego corta, misma que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien practicó los actos de investigación necesarios y logró acreditar ante el Juez de la causa, la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Víctor “I”, fue sentenciado a una pena de 53 años tres meses de prisión y el pago de la reparación del daño causado por el delito de homicidio calificado con la agravante de cometerse contra servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones.