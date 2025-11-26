Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C5 personal de la Guardia Estatal en este municipio fronterizo localizó una camioneta con reporte de robo en el extranjero que en su interior contenía cargadores para armas largas de fuego.

La unidad se encontraba abandonada en la Autopista Monterrey-Reynosa obstruyendo la vialidad.

Tanto el vehículo como los objetos encontrados fueron asegurados para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.