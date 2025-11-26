Por Agencias

Ciudad de México.- La mesa de diálogo de entre autoridades federales y los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), concluyó este martes sin acuerdos, y con la advertencia de esas agrupaciones de mantener los bloqueos carreteros que iniciaron desde el lunes por el tiempo que sea necesario.

Consideraron que no hubo disposición del gobierno federal y pidieron, además del cambio de interlocutores, y la salida del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

Tras ingresar desde las 14:00 horas a la mesa de diálogo en la sede de la Secretaría de Gobernación, ante las autoridades presentes, entre quienes se encontraba Berdegué y el subsecretairo de Gobernación, César Yáñez, así como de la secretaria Economía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), les expusieron sus demandas y peticiones por parte de ambas agrupaciones.

Tras ellos, Yáñez les indicó que “para continuar en la reunión debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras, en los puentes internacionales y en las aduanas. Nosotros les pedimos una declaración de qué puntos se comprometían a resolver. No habló nadie, sólo el licenciado Yáñez y nunca se comprometieron a nada”, explicó Eraclio Rodríguez, líder del Fnrcm.

Por ello, recalcó, “nosotros no nos vamos a retirar de los puentes, de las carreteras ni de las aduanas hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar, lo que percibimos es que no hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver la crisis de movilidad que existe en el país”.

Quedarán a la espera de que las autoridades federales “nos vuelvan a llamar con una perspectiva y voluntad diferente”. (Néstor Jiménez/La Jornada).