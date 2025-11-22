Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras realizar recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal visualizaron un vehículo con personas armadas sobre la carretera Interejidal con calle Pino Suárez en el ejido Vicente Guerrero, del municipio de Hidalgo.

Al notar la presencia de los elementos policiacos, los ocupantes emprendieron la huida.

Sin embargo, metros más adelante fue asegurado un vehículo color azul con tres individuos a bordo, un arma larga de fuego, artefactos metálicos denominados ponchallantas y radios portátiles.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, indicó la vocería de SSP en un escueto comunicado sin gráfica y sin mayores datos.