Por Redacción

Antiguo, Morelos.- Como resultado de un trabajo coordinado entre personal de la Delegación Regional Mante de la Guardia Estatal y la ciudadanía, un adolescente con discapacidad reportado como extraviado fue localizado y reunido nuevamente con su familia.

De acuerdo a las personas que realizaron el reporte, el menor de edad salió del domicilio en la Congregación Fortines durante la mañana a bordo de una bicicleta sin que nadie se percatara.

Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal de Antiguo Morelos canalizó al menor de edad con personal de Protección Civil para verificar su estado de salud, al presentar signos de deshidratación, le proporcionaron bebidas hidratantes.