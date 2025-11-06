Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Resultado de las acciones preventivas y disuasivas del delito en la frontera tamaulipeca, personal de la Guardia Estatal recuperó tres vehículos con reporte de robo en el extranjero en los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa.

En Nuevo Laredo fueron localizadas dos camionetas en la colonia Voluntad y Trabajo, mientras que, en Reynosa, el automóvil recuperado se encontraba en la colonia Loma Real, indicó la corporación de la SSPT.