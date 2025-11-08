Por Redacción

Bustamante, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), participaron en el rescate de una persona lesionada en la sierra del municipio de Bustamante, mediante el uso de un helicóptero de la Fuerza Aeromóvil.

La acción se llevó a cabo en coordinación con Protección Civil Tamaulipas, luego de que se reportara que un ciudadano había resultado herido mientras realizaba labores de pastoreo en una zona de difícil acceso.

Gracias a la intervención aérea de la Guardia Estatal, se logró ubicar y trasladar al afectado para recibir atención médica, salvaguardando su integridad y demostrando el compromiso institucional con la protección de la población tamaulipeca.