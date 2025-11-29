Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública informó que este viernes autoridades policiacas atendieron el reporte de una camioneta color gris que se salió de la vialidad debido a las condiciones de lluvia sobre la carretera Ciudad Valles-Ciudad Victoria, a la altura de la entrada del ejido Quintero, en el municipio de El Mante

A través del sistema de videovigilancia, se dio seguimiento al accidente y se observó que varias personas intentaban retirar el vehículo con apoyo de un tractocamión.

“Durante estas acciones, se aprecia que descendieron bultos que, aparentemente, correspondían a armamento”.

La vocería de la SSP añadió que elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, inspeccionando los vehículos y logrando la detención de un hombre y dos mujeres.

Tras una revisión realizaron el aseguramiento de cinco armas largas, diversos cartuchos y una camioneta tipo SUV color gris.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, indicó la vocería. (Foto ilustrativa).