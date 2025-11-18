Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con 72 años encima Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del ex famoso Subcomandante Marcos de las ex guerrillas del sureste, quiere ser Fiscal General de Tamaulipas.

Grilla de toda la vida, sabe muy bien “cómo masca la iguana” en estos temas ¿por qué se hace? ¿cree que los diputados de mayoría guinda la van a nominar? ¿cree que el Gobernador?. Lo publica con tanta seguridad… O inocencia.

La edad no es impedimento, que conste. La Ley no menciona si después de los 100 añitos no pueden aspirar, pero la Doña trae un rosario de incongruencias que le merman sus ansias de novillera.

Priísta de toda la vida, ahora diputada local, fue secretaria General de Gobierno de Tomás Yarrington, en estos momentos en el bote por ayudar desde el poder a los mañosos, y Procuradora con Eugenio Hernández en cuya época creció y se desbordó la criminalidad. Los bandidos “compraban” en billete verde, o vehículos último modelo, los favores de los funcionarios de la dependencia.

En ambas chambitas no duró, la corrieron ¿por ineficiente? ¿por sus relaciones con la delincuencia? Lo último es más posible.

La tigrilla trae fierro y varias manchas imborrables.

Hagamos a un lado que fue colaboradora de Yarrington. El pecado capital es que en abril del 2025, cuando Tomás fue trasladado de los EE UU a México, refrendó su amor filial por su amigo, de quien dijo “meto las manos al fuego”. Está segura que es inocente.

Hasta el PRI lo expulsó de por vida como militante, pero ella es su admiradora.

¿Cree que los actores de la 4T están dormidos? Los polvos de aquellos cienos no caben en el gobierno americanista. Sería como entregarle la Iglesia a Lutero, dicen los clásicos.

¿Quiere ser Fiscal para ayudarle a su amigo Yarrington?. Dijo a la prensa tener la seguridad que Tomasín “saldrá bien del proceso” en México, y le refrendó su amistad.

El Ex Gobernador había cumplido los primeros 9 años en un penal en Estados Unidos. Llegó a México para seguir purgando penas por colaborar con el crimen organizado. Entronizar a Doña Meche sería como regresar a ese pasado siniestro y corrupto.

Debe andar mal de su cabecita desde el momento en que anunció registrarse como aspirante a la FGJ inmediatamente después que se abrió la convocatoria, este 17 de noviembre. Le madrugó.

Debe traer algún cable desconectado. No es por capacidades. Si alguien sabe muy bien cómo se manejan estas cosas, es ella. Todo puede suceder a los mandos de la 4T menos conceder poder a sus adversarios y enemigos. La señora anda trasnochada, el PRI se fue del poder desde el 2016. Ella misma dirigió el CDE del partido.

Fue Procuradora (antecedente de la Fiscalía) entre enero del 2005 y julio del 2006 en el gobierno entrante de Eugenio Hernández Flores, donde registró una actividad oscura. Las comandancias de la Ministerial se compraban en miles de dólares. Las más costosas las de la frontera.

Geño la corrió para nombrar -propuesta al Congreso- a Aníbal Pérez Vargas, pero no la desheredó: La hizo titular del Instituto para la Reforma Integral de Seguridad y Justicia, un fantasmal armatoste que se sacó de la manga.

Bueno, es tema de los diputados de mayoría morena. La convocatoria se cierra el 20 del presente y sabemos que hay un “plan B” de la esquina del poder, según el artículo 135 de la Constitución del Estado. Si los diputados no se ponen de acuerdo -dos terceras partes- el Gobernador puede enviar una terna.

Si persisten la discordia, el ejecutivo nombrará directamente a un interino ¿estamos?.

No hay que echar en saco roto esta posibilidad. Sería el acabose que perdieran la designación después de soportar por más de tres años a Irving Barrios, el Fiscal “carnalito”.

Aparte, al hacer un resumen de la consulta sobre la Reforma Electoral del 7 y 8 de noviembre, la Universidad Autónoma de Tamaulipas comunicó que se recibieron 3,148 propuestas con una asistencia de más de cinco mil personas.

El Rector Dámaso Anaya destacó que este ejercicio representa un hecho histórico en la institución y se consolida como referente nacional en la formación de ciudadanos con pensamiento crítico.

Antes de cerrar estas líneas se nos informa que siempre sí la Fiscalía Anticorrupción hará devolver o pagar con cárcel -o las dos cosas- el saqueo de funcionarios panistas por hasta 560 millones de pesillos, para favorecer al Tampico-Madero Futbol Club entre los años 2020, 2021 y 2022.

Por primera vez sale a relucir el nombre de Francisco García Juárez, ex jefe de Comunicación Social del Gobierno, dependencia de donde salieron presuntos contratos ilegales, y ratifica que está “hasta el tronco” el ex Jefe de Deportes, Carlos Fernández Altamirano.

Enlodado con lana para una empresa suya, el mas tarde colaborador de la misma Coordinación de Prensa, Max (Maximiliano) Cortázar Lara.

Hacemos votos porque ya no sean promesas sino que la Fiscalía “junte” a tanto bandido que anda libre por esos caminos de Dios con riesgo para la gente de bien.