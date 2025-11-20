Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación de diversas dependencias del Gobierno del Estado.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, dijo que esta actividad se desarrolló en el marco de la Coordinación General de Unidades de Transparencia, figura establecida en el artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Durante la sesión, se abordaron temas como la unificación de criterios para la atención de solicitudes de información, la implementación de los avisos de privacidad, y la actualización de los sistemas de gestión documental.

“La Coordinación General de Unidades de Transparencia funge como un mecanismo clave para articular esfuerzos entre los sujetos obligados, promoviendo la profesionalización del personal responsable y el fortalecimiento de capacidades técnicas, logrando buenas prácticas para garantizar una administración pública más abierta, eficiente y cercana a la ciudadanía” expresó Pedraza Melo, titular de la SABG.

Reiteró que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la rendición de cuentas, la protección de los datos personales y la consolidación de un modelo de gobernanza transparente.