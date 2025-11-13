Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado Humberto Prieto Herrera comenzó su liderazgo en la 66 legislatura del Congreso del Estado en octubre de 2024.

Su esposa Verónica cobró por servicios profesionales en la legislatura 65 entre enero y junio de 2023 (cinco meses), bajo la coordinación de Úrsula Patricia Salazar ¿hay delito que perseguir? Me temo que no.

Los dardos envenenados provenientes del 22 Berriozábal se dirigen ahora sobre la honorabilidad de Prieto y familia.

Las diezmadas legiones de sicarios azules en redes comenzaron el ataque desde el lunes. Reanudaron el martes tras la emisión de un parco boletín emitido por Don Cachorro Cantú, jefe estatal del PAN, en que habla de una “nómina secreta” en el Poder Legislativo.

El miércoles, en su “mañanera” legislativa con la prensa, Prieto paró en seco la caballería de gatilleros: “Son onanismos” que se tejen entre Cachorro y “la bola de lacayos” del ex gobernador Cabeza de Vaca, dijo, en algo que no tiene equivocación.

Tumbó los endebles argumentos boletinados horas antes por Acción Nacional. No negó que su esposa haya cobrado 40 mil pesos mensuales (200 mil en total) por servicios de tecnología e Internet, en un proyecto que puso en marcha la entonces lideresa Úrsula Salazar.

Todo aclarado. Calificó las versiones como “chismes”. Ni nóminas ocultas si beneficios para su esposa.

Repartió dosis para “los cínicos, mentirosos y pandilleros”.

Lo bien cierto es que la legislatura, por acuerdo del pleno, acudirá a la FGR a presentar denuncia de hechos en contra del ex gobernador y colaboradores por “huachicol fiscal”, decomisos y extorsiones que cometieron con el “miniSAT” que instalaron en la frontera para centavear el tráfico de combustibles ilegales.

La verdad es que, después de más de tres años, urge que fiscalías y tribunales den por concluidos los aproximadamente cien expedientes que involucran a actores del pasado sexenio, determinar quiénes van a parar al bote. El ambiente político no puede estar a dimes y diretes.

El tiempo se acaba. Si la ciudadanía votó por un cambio en que la propuesta central fue la lucha contra la corrupción, debe respetarse la voluntad en el menor tiempo posible ¿no cree usted?.

Tema aparte, en el ámbito universitario destaca el diálogo que sostuvieron el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y la titular del CENEVAL, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en el fin de ampliar la colaboración, fortalecer procesos de evaluación y mejora de programas y servicios académicos.

Dámaso se hallaba en la ciudad de México donde continuará con otras gestiones, entre ellas presupuesto para la facultad de Medicina y Hospital Universitario en ciudad Victoria, uno de los proyectos más ambiciosos que se ha echado a cuestas.

Lo anterior nada tiene que ver con que, las encuestas todas sobre evaluación ciudadana de los colaboradores de la Presidenta Claudia Sheinbaum, colocan como puntero al titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, seguido del jefe de Economía, Marcelo Ebrard.

En su evaluación de noviembre, la encuestadora Gobernarte refrenda que García trae una aprobación del 66.9 por ciento ¿próximo presidente de México? Falta mucho pero es posible. Ebrard anda con 59.3 y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, 58.1.

Y usted se preguntará, si deciden entrarle ¿quiénes son sus amigos en Tamaulipas? Del Primero, García, el dedo chiquito es Alejandro Guevara Cobos, a quien se ubica como Jefe de Asesores de la SSPC.

Guevara quiso ser Gobernador en 2016. Peña Nieto, de quien era Jefe de Giras, mandó a Baltazar Hinojosa, que perdió. Era el declive del PRI. Alejandro perdió la senaduría junto con Yahleel Abdala.

De seguir activo, no hay que dudar que AGC pudiera colarse a la esquina del poder en Victoria, allá por el año 2034. Aventurado ¿no?.

Ebrard se encandiló en 2024. Quedó “chamuscado”; difícil que acceda a la candidatura del 2030, pero no imposible. En la región fue apoyado por la Plataforma Verde y otro grupo de amigos en que una de las principales figuras fue la diputada Ana Laura Huerta, ahora en el Congreso del Estado. Igual el diputado Juan González Lima, que fue el suplente de Héctor Villegas.

Y como estaba más que anunciado, el CEN del PAN avaló la integración del Consejo Estatal y los once consejeros nacionales de Tamaulipas. Aquel que les platiqué sigue siendo el dueño de las siglas.

Los once son Francisco Garza de Coss, Gerardo Peña Flores, Margarita Sanmiguel, Rodrigo Pérez Luévano, Dulce Rocha Sobrevilla, Ángela Virginia Guevara, Elizabeth Guzmán Vázquez, Margarita Castillo, Jorge Armando Zúñiga, Juan José Monita y Servio Arturo Céspedes.

Los 90 estatales mitad hombres y mujeres. Gente quemada como Ismael García Cabeza, Álvaro Barrientos, Ángel Covarrubias (suplente de Don Truko , Alfredo Vanzzini, Arturo Soto Alemán, Carlos Fernández Altamirano, Oscar Enrique Rivas Cuéllar pese a estar procesado y con un pie en el bote.

Leticia Salazar Vázquez, Maricela Ramos Salazar, Patricia Rivera Velázquez, Juana Alicia Sánchez Jiménez, Alma Edith Ramírez.

Mucho cascajo, pero leales al corral vacuno.