Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) construye en siete estados del país 20 planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), con los cuales se podrán abrir 40 mil espacios para estudiantes de nivel medio superior.

Para expansión de infraestructura en este nivel educativo se destinan de manera específica más de mil 215 millones de pesos, inversión que forma parte de un programa de obra educativa que suma 2 mil 500 millones de pesos para ampliaciones y reconstrucciones en todo el país, informó la SEP.

Los estados en donde se edifican estos planteles son Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

El secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo, señaló que estos 20 planteles construidos para el presente ciclo escolar, equivale en número a los bachilleratos edificados en los últimos 30 años.

Recordó que se crearán nuevas carreras como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, automatización, electromovilidad, nanotecnología, comercio internacional, producción digital, e-commerce y desarrollo de software.

Mario Delgado agregó que, con estas acciones, se están creando cerca de 40 mil nuevos lugares para estudiantes de bachillerato durante el ciclo lectivo. La estrategia se complementa con la reconversión de 35 secundarias que operarán como planteles vespertinos, con el fin de ampliar la capacidad de atención en zonas urbanas y en comunidades que registraban demanda no atendida.

Además, mencionó que la construcción de los nuevos CBTIS se desarrolla bajo la supervisión del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).