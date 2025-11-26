Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, recibió formalmente la terna definitiva de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, remitida por el titular del Poder Ejecutivo Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con un comunicado del Congreso, el Ejecutivo señaló que consideró como directriz para la integración de esta terna a las y los profesionistas que se distinguen o han acreditado una trayectoria solvente, apegada a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, independencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Los perfiles seleccionados por el gobernador Américo Villarreal, que serán analizados por las y los integrantes de la Comisión del Congreso del Estado, son:

Marisol Ivette Borja Lara Jesús Eduardo Govea Orozco Jesús Gilberto Alarcón Benavides

“Como parte del procedimiento constitucional, la Comisión de Justicia realizará mañana las entrevistas correspondientes a quienes integran esta terna, con el fin de conocer a detalle su trayectoria profesional, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas”.

La terna será enviada el 29 de noviembre al Pleno Legislativo, a fin de elegir a la persona idónea para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las dos terceras partes de los diputados, señala el comunicado oficial.

La persona designada rendirá protesta ante el Pleno el 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año.