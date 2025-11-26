Por Redacción

Tamaulipas dentro del Ranking 2025: Los 14 mejores legisladores de México según desempeño y gestión.

Este jueves 20 de noviembre, el portal congresistasmx dio a conocer los resultados de la evaluación del último año de los trabajos legislativos en el Senado, Congreso de la Unión y congresos locales, reconociendo la labor del Diputado Tamaulipeco Humberto Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno, a quien colocó en la posición 4.

Compitiendo dentro de las primeras 5 posiciones, con senadores y diputados federales, Prieto Herrera es el único diputado local dentro de los mejores calificados por el ranking 2025.

De acuerdo con información recabada del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025, bajo el criterio de desempeño legislativo, acuerdos parlamentarios, gestión e impacto social, la empresa Congresistasmx calificó a los legisladores de la lista publicada.

Humberto Prieto [@Betoprieto] es el general legislativo de la cuarta transformación en Tamaulipas [@CongresoTams], un hombre de familia que promueve leyes de infraestructura y desarrollo regional, con gestión legislativa enfocada en impacto social y acuerdos estratégicos.

“Así lo catalogaron los analistas y votantes de esta empresa calificadora.

Aunado a este reconocimiento, el Presidente de la Junta de Gobierno en Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, ha logrado ser nombrado y colocado en posicionamiento de aprobación legislativa, posicionando el trabajo de la legislatura 66 del Congreso Libre y Soberano en todo México.

