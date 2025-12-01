Por Redacción

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó los resultados de las acciones implementadas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la seguridad, la coordinación institucional y la atención directa a las comunidades y sectores productivos de la entidad.

Con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández, se expusieron los avances alcanzados en el estado, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, donde destaca la detención de 932 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de cerca de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y la desarticulación de 17 laboratorios de metanfetaminas.

El secretario García Harfuch señaló que, derivado del reforzamiento instruido en el estado, se incrementó el estado de fuerza con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes trabajan de manera conjunta con autoridades locales.

Detalló que se desplegaron equipos especializados de investigación e inteligencia con recursos tecnológicos para combatir delitos de alto impacto y dar seguimiento a objetivos prioritarios. Asimismo, se fortaleció a la Policía Estatal y a la Fiscalía de Michoacán mediante capacitación, equipamiento y acciones operativas coordinadas.

Como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tan solo del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades locales, se logró la detención de 134 personas, así como el aseguramiento de armas, explosivos, vehículos, drogas sintéticas y 425 kilos de metanfetamina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que, como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, se instaló una subsede de la Unidad Antiextorsión en Michoacán y se capacitó a operadores del número 089, lo que ha permitido la detención de 478 personas por este delito a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden al estado.

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que el 8 de noviembre arribaron 1,980 elementos que se sumaron a los 4 mil 386 que ya se encontraban en esa entidad y, adicionalmente, los mandos territoriales también desplegaron 4 mil 140 efectivos, para ser 10,506 elementos. Con esto los homicidios dolosos en la entidad pasaron de 111 a 58 en el mes de noviembre.

En su participación, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que se integró una fuerza especial para el Estado de Michoacán la cual está compuesta por 1,781 efectivos, 83 unidades, dos helicópteros, drones tácticos y binomios caninos, que operan principalmente en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Además, se hace uso de buques para la vigilancia de espacios marítimos del Estado, lo que ha permitido el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína en la mar.

Señaló que, de manera paralela al despliegue en Michoacán, se realizan acciones operativas en los estados vecinos y aquellos que tienen influencia en el estado, como resultado, en Sinaloa, se detuvo a integrantes de la facción de “El Chapo Isidro”, Adelemo “N” y Miguel “N” y Pedro “N”, alias “Pichón”, quien fue neutralizado, los cuales se dedican a la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron inmuebles, laboratorios, armas de fuego, drogas terminadas, precursores químicos, así como infraestructura para la fabricación de sustancias ilícitas.

Finalmente, agregó que en una operación coordinada se identificó la presencia de Alejandro “N” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien viajó a España donde fue detenido por las autoridades de ese país. En seguimiento, se realizaron cateos en Jalisco, donde se aseguraron inmuebles con sustancias químicas y equipo especializado de laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para combatir la impunidad y proteger a las familias michoacanas.