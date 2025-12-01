Por Agencias

Morelia, Michoacán.- Un juez de Control vinculó a proceso a Jaciel Antonio Herrera Torres ‘El Pelón’, presunto reclutador para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de al menos dos de los sicarios que, la noche del 1 de noviembre participaron en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan.

‘El Pelón’ fue vinculado a proceso dentro de la causa penal número 223/2025, por los delitos de cohecho y de extorsión, el primero cometido en agravio de la sociedad y el segundo en contra de la madre de uno de los dos sicarios que reclutó para el crimen, por lo que permanece en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, del complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo.

El juez de Control también determinó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General del Estado (FGE), realice la investigación complementaria, mientras que la defensa de ‘El Pelón’ tiene un lapso de tres días, a partir de mañana lunes, para impugnar la determinación del juzgador.

Jaciel Antonio Herrera, quien cuenta con 36 años de edad, fue detenido la madrugada del 24 de noviembre pasado a las afueras del Hotel Paraíso en Uruapan, a través de un operativo de fuerzas estatales y federales ante una denuncia anónima recibida en el servicio de emergencias 911.

“Un hombre pelón, con barba de candado, que hace cosas raras, se esconde y da miedo; pide pagos y recoge cosas en el lugar”, fue la denuncia anónima que recibió el centro del 911 en Uruapan.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, señaló a “El Pelón” de formar parte del CJNG, organización para la que reclutó como sicarios a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, de 17 y 16 años de edad respectivamente, en el Centro de Rehabilitación para Adiciones “Renacimiento” de Uruapan, donde los jóvenes se conocieron desde 2022 por adicciones a cocaína y metanfetamina.

La FGE acusó que después del asesinato de Carlos Manzo, “El Pelón” extorsionó con 10 mil pesos a María Esther A., madre de Fernando Josué, a través de una llamada telefónica y de manera violenta presencial. El detenido amenazó a la mujer con hacerle daño a su hijo, con el argumento de que Fernando Josué y Víctor Manuel Ubaldo “metieron droga” de Paracho a Uruapan. “El Pelón” es acusado de cohecho al ofrecer “cinco mil varos” a los policías que lo detuvieron.

La FGE presentó datos de prueba que acreditan que Víctor Manuel Ubaldo asesinó a Carlos Manzo, al dispararle seis tiros con una pistola .9 milímetros, en la plaza de Los Mártires, donde se celebraba el Encendido de Velas, como parte de la Noche de Muertos.

El menor fue sometido y segundos después asesinado de un tiro por la espalda, con su misma pistola, por Demetrio de la Cruz Martínez, escolta del edil. En tanto, Fernando Josué y otro sicario identificado como Ramiro “N”, habrían ayudado a Víctor Manuel Ubaldo con logística, pero ambos fueron encontrados asesinados el 10 de noviembre, en la carretera Uruapan-Paracho.

Dentro de las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, la FGE detuvo a Jorge Armando Gómez Sánchez “El Licenciado”, supuesto líder del CJNG y uno de los presuntos autores intelectuales del crimen que habría coordinado a “El Pelón” y a los sicarios. Él también fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

La FGE también detuvo a siete escoltas de Carlos Manzo, acusados de los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado, ambos por comisión por omisión en calidad de garantes. Todos fueron vinculados a proceso.

Los guardaespaldas detenidos son Alejandro Flores Vargas, Demetrio de la Cruz Martínez, Omar Medina Jiménez, Guillermo Tello Zagoya, Omar Osvaldo García Conde, Monserrat Hernández Godínez y Mario Alberto Santamaria Gallegos. El coronel del Ejército y quien era el jefe de escoltas, José Manuel Jiménez, se encuentra prófugo de la justicia. (Ernesto Martínez y Carlos Duarte/La Jornada).