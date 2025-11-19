Por redacción

Abasolo, Tamaulipas.- En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal de la Guardia Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron armamento, equipo de comunicación, vehículos y a cuatro personas relacionadas a actividades delictivas en el municipio de Abasolo.

De acuerdo con la versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento se realizó tras el cateo de un inmueble, en el cual se encontraron tres armas largas, un arma corta, 17 cargadores, 75 cartuchos, un centro de monitoreo, dos vehículos y una motocicleta.