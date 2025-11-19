Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Anticorrupción del Congreso del Estado emitieron este miércoles el dictamen preliminar con la lista de cinco aspirantes al cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Tras la revisión documental y la fase de entrevistas, las y los legisladores determinaron que los aspirantes cumplen con el perfil requerido para avanzar a la siguiente etapa del procedimiento.

Los entrevistados fueron Frida Denisse Gómez Puga, Carlos Alberto Aranda Jiménez, Juana de Jesús Álvarez Moncada, Luis Manuel Moctezuma González y Gladys Teresa Torres Castillo.

Durante las comparecencias, presentaron su visión de actuación y respondieron preguntas sobre fiscalización, control interno, transparencia y rendición de cuentas.

En la jornada se destacó la importancia de fortalecer la supervisión del gasto público mediante auditorías integrales y de garantizar la protección de datos personales en los procesos de control.

Al finalizar las entrevistas, y a propuesta del diputado Francisco Hernández Niño, las comisiones coincidieron en que los cinco aspirantes cuentan con la preparación y experiencia necesaria, quedando en aptitud de ser evaluados por el Pleno Legislativo.