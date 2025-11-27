Por Agencias

Ciudad de México.- Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno de operar y contratar grupos de choque y porros, a quienes se les habría ofrecido un pago de 10 mil pesos para generar violencia durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.

En conferencia de prensa, señalaron que durante una reunión de organización, Moreno comisionó como responsables políticos a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos para organizar a los grupos; ellos, a su vez, se acercaron a Ángel Gutiérrez alias El Fabia, presidente del PRI en la Gustavo A. Madero que movilizó a la Organización de Estudiantes Técnicos (Odet); al Frente Juvenil Revolucionario del PRI conocidos como “Los 300”; así como grupos porriles de vocacionales del IPN, facultades, prepas y escuelas de la UNAM, del Colegio de Bachilleres y Cetis, sostuvo el vocero de Morena, Paulo García.

Junto a la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, dijo que dicha información es producto de testimonios de simpatizantes y militantes priistas que “temen por su seguridad”, por lo que hicieron responsable a Alejandro de Moreno de cualquier acto que pudieran sufrir. (Sandra Hernández García/La Jornada).