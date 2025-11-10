Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la asamblea estatal que se celebró este domingo, y que reunió a militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, el dirigente estatal de la organización Manuel Muñoz Cano reafirmó la consolidación del partido en los 43 municipios del estado y defendió la alianza con Morena bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos haciendo una gran sinergia. Nuestras legisladoras federales han sido aliadas de las grandes reformas que hoy benefician a las familias tamaulipecas”, expresó Muñoz Cano.

No obstante, el líder del PVEM en la entidad también confirmó, como ya lo había dicho con anterioridad, que existe una campaña de represión y guerra mediática en su contra, pero aseguró que el partido se mantiene en modo positivo, enfocado en construir desde la unidad.

“Yo convoco a los detractores a trabajar en equipo. Tamaulipas tiene grandes retos, y en unidad los vamos a sacar adelante”.

Acompañado por la senadora Maki Ortiz y la diputada federal Casandra de los Santos, el dirigente del partido celebró lo que llamó una “gran fiesta del Verde”, destacando la presencia de miles de afiliados en todo el estado y una estructura territorial ya consolidada.

Sobre la figura de Maki Ortiz, Muñoz Cano no escatimó elogios: “es una mujer con capacidad, experiencia y visión. Nadie puede señalarle nada. Cuenta con todo nuestro apoyo”.