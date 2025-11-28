Por Agencias

Qatar.- Una generación inspirada en la estrella internacional Cristiano Ronaldo le ha dado de manera inesperada a Portugal su primera corona en la historia en un Mundial Sub 17 al vencer por 1-0 a Austria.

La final entre ambos ha sido una sorpresa debido a que arrastraban una larga racha sin clasificar a la Copa del Mundo de esta categoría.

Si bien los portugueses llegaron al torneo con la etiqueta de campeones de Europa, el triunfo en el Mundial se considera una hazaña al pues no habían clasificado a este certamen desde Finlandia 2003.

El cetro que hoy levantan los jóvenes portugueses se suma a los dos títulos del Mundo en la categoría Sub 20 que consiguió el país en 1989 y 1991, esta última de la mano del histórico Luís Figo y Rui Costa.

En su cuarta participación en esta categoría, Portugal se coronó y también superó su mejor participación que había sido un tercer lugar en 1989.

Austria, a su vez, firmó su mejor actuación en este torneo, un logro al considerar que no habían clasificado a la Copa del Mundo de esta división desde Emiratos Árabes 2013. Ahora, la joven promesa que brilló en la final para decidir el título en el Mundial de Qatar 2025 ha sido Anisio Cabral, un delantero de 17 años que ya juega en la primera división de Portugal con el club Benfica. Cabral definió el juego a los 32 minutos cuando sentenció a bocajarro tras recibir un pase de Duarte Cunha, quien se filtró para dar una asistencia precisa. La jugada fue revisada por el VAR ante un posible fuera de lugar, pero el silbante validó el tanto.

El resto del encuentro fue por completo para los portugueses que supieron resistir ante los intentos de los austriacos que buscaban el empate, al tiempo que generaron peligro en varias ocasiones. Fue un juego que desató tensión desde la cancha hasta las gradas y los banquillos, donde el timonel austriaco Hermann Stadler jamás pudo superar el nerviosismo.

Así, la escuadra portuguesa dirigida por Bino, integrada por jóvenes que crecieron viendo las proezas de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid y la selección lusa, cerró un torneo con paso casi perfecto al haber sido segundo en el sector B para después eliminar a Gales en los dieciseisavos de final y a México en los octavos de final con un marcador de 5-0 para luego superar a Eslovenia así como a Suiza y llegar a la final.

Horas antes, Italia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub 17 al imponerse en penales por 4-2 frente a Brasil, después de haber culminado el tiempo regular con un empate sin goles.

